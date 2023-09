Dopo aver mancato di un soffio la vittoria della Champions League, l’Inter riparte dalla Spagna e dalla trasferta in casa della Real Sociedad. Non sarà facile per i nerazzurri, avanti però per gli esperti William Hill, a 2,45 contro il 3 del colpo basco, capaci di vincere una sola volta – proprio contro l’Inter ma nel 1979 – in sei precedenti contro formazioni italiane. Sale a 3,25 l’opzione pari. Sono ben nove i gol segnati da Lautaro Martinez e compagni nelle ultime due uscite, ma in quota prevale l’Under 2.5, a 1,72, su un match con almeno tre gol proposto a 2.