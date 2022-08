Borussia Dortmund (GER)

Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Pot 4

Rangers (SCO)

Dinamo (CRO)

Marseille (FRA)

Copenhagen (DEN)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Viktoria Plzeň (CZE)

Maccabi Haifa (ISR)

Attenzione a un vincolo in particolare che indirizzerà il sorteggio: alcune squadre della stessa nazione, oltre ovviamente a non potersi incrociare nella fase a gruppi, non potranno nemmeno giocare nello stesso giorno. Ad esempio Inter e Juve: se i bianconeri venissero sorteggiati in un gruppo tra A e D, i nerazzurri dovranno finire per forza in un gruppo tra E e H.

Ecco gli abbinamenti scelti dalla UEFA:

A Real Madrid & Barcelona

B Frankfurt & Leipzig

C Man City & Liverpool

D AC Milan & Napoli

E Bayern & Dortmund

F Paris & Marseille

G Porto & Benfica

H Chelsea & Tottenham

I Juventus & Inter

J Atlético de Madrid & Sevilla

K Rangers & Celtic