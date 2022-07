Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Cesena, il difensore Mario Mercadante ha rivelato tra le altre cose di essere un grande tifoso interista e di avere come modello Javier Zanetti. Al punto da avere già deciso di intraprendere un percorso simile a quello del vice president interista una volta finita la carriera agonistica: "Quando appenderò gli scarpini al chiodo vorrei rimanere nel mondo del calcio, ho studiato per cercare di crearmi un futuro perché la carriera agonistica non è infinita, e dobbiamo pensare al dopo, in particolare noi che non siamo fenomeni. Per questo mi sono laureato in scienze motorie".