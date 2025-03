"Ruolo: centrocampista, all'occasione affidabile portiere". Così, sul proprio profilo X, l'Inter fa gli auguri di buon compleanno a Francisco Javier Farinos, che compie oggi 47 anni. Ricordando un momento rimasto nel cuore di tutti i tifosi interisti, quando Farinos, transitato in nerazzurro nei primi anni Duemila, decise di smettere i panni del giocatore e vestire quelli del portiere nella serata epica di Valencia del 21 marzo 2002, quando, dopo l'espulsione di Francesco Toldo, andò lui tra i pali per difendere il successo per 1-0 che valse il passaggio alle semifinali di Coppa Uefa.