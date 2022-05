Alla vigilia della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha promosso la riforma del format del torneo che andrà a regime dal 2024. A chi gli chiede perché si è avvertita la necessità di cambiare il sistema, Ceferin ha replicato: "Il format attuale funziona molto bene, ma perché non dovremmo renderlo ancora più interessante? Sarebbe la cosa più semplice non fare nulla, sedersi e divertirsi. Penso che sia davvero un buon sistema e lo vedrete in futuro . Questa è la mia opinione".

Ma come si può evitare che 4-5 club monopolizzino la competizione?

"Non succede, a parte quando il Real Madrid ha vinto tre anni di fila. Abbiamo avuto il Villarreal in semifinale quest'anno, abbiamo sempre squadre piccole che arrivano almeno in semifinale. Ma tanti campionati nazionali hanno le stesse squadre vincenti da decenni. Quindi è difficile puntare il dito contro la UEFA".