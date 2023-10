Presente anche Aleksander Ceferin all'inaugurazione del Viola Park, il numero uno della UEFA è stato sollecitato a rispondere sulla questione stadi in Italia in vista di Euro 2032: "Siamo fiduciosi che le cose da qui al 2032 miglioreranno, certo, anche il Governo dovrà dare un contributo, ma soprattutto non creare ostacoli" ha detto a Sky.