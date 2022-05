Il contratto milionario a tre cifre con cui il Paris Saint-Germain ha convinto Kylian Mbappé a restare sotto la Torre Eiffel non minerà la credibilità del Fair Play Finanziario 2.0, varato lo scorso aprile nelle stanze di Nyon. Almeno a sentire Aleksander Ceferin, presidente della UEFA: "Per quanto riguarda il fair play finanziario, abbiamo norme che sono abbastanza rigide - ha spiegato alla BBC -. Chiunque le rispetterà, potrà giocare le nostre competizioni; chi non le rispetterà starà fuori. Ma né il Real Madrid né chiunque altro dirà alla UEFA cosa fare. A Madrid sono indignati, ma per quanto ne so l'offerta del Real era simile a quella del PSG".