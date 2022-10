Non si è fatta attendere la risposta lapidaria di Aleksander Ceferin alle ultime sortite di Bernd Reichart, il CEO della nuova Super League. Il numero uno della UEFA, in visita in Argentina, dove ha avuto incontrato il presidente della Federcalcio locale Claudio Tapia, stando alle parole riportate da AS ha gelato l'ad tedesco con una battuta perentoria: "Siamo qui per parlare di calcio e la Superlega non è calcio". I rappresentati dell’UEFA hanno confermato che Ceferin ha ricevuto la lettera inviatagli dallo stesso Recihart, ma che il presidente della Federcalcio europea non l’ha ancora letta, quindi non hanno potuto dettagliare il contenuto del testo, pur avendo capito che si tratta di un tentativo di approccio.