Non solo Nikola Milenkovic. Secondo Niccolò Ceccarini, infatti, la Juventus si starebbe interessando concretamente anche a Francesco Acerbi, spesso accostato all'Inter non fosse altro per il legame datato con Simone Inzaghi. Il centrale della Nazionale lascerà con ogni probabilità la Lazio a titolo gratuito e anche i bianconeri ci starebbero facendo più di un pensierino.