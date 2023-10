Nel calssico editoriale scritto per TMW, Niccolò Ceccarini fa il punto anche sul mercato dell'Inter e sui nomi annotati sul taccuino della dirigenza. "Il club nerazzurro sta sondando il terreno in chiave futura su un po’ tutti i settori - esordisce l'esperto di mercato -. A centrocampo si segue con interesse anche Soucek, Nazionale della Repubblica Ceca, che ha il contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo per un anno a favore della società. Per ora

solo un’idea.

L’Inter non chiude le porte ad alcuna opportunità e come il Milan non ha certo abbandonato l’ipotesi Taremi del Porto. Il centravanti iraniano, trattato nell’ultima sessione, a giugno si libererà a parametro zero e per questo a oggi rappresenta una grande occasione. L’Inter è ancora in corsa ma non è la sola. I prossimi mesi ci diranno se le porte si potranno aprire o meno".