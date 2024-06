"Il passaggio di proprietà non ha cambiato le linee guida del mercato dell’Inter. La promozione a presidente di Beppe Marotta responsabilizza ancora di più il lavoro di Piero Ausilio, che in questi ultimi anni ha portato molti risultati". È questa la garanzia evidenziata da Niccolò Ceccarini nell'editoriale scritto per TMW.

Il giornalista ed esperto di mercato fa il punto sulle possibili mosse del club nerazzurro in estate: "Il reparto nel quale è previsto l’intervento è la difesa, l’Inter cerca un portiere e un centrale. Tra i profili monitorati c’è il solito Bento, obiettivo dalla scorsa stagione. Un’operazione che la dirigenza avrebbe voluto già fare la passata estate ma che poi non si è concretizzata a causa delle richieste eccessive dell’Athletico Paranaense. Nelle ultime ore è forte anche la candidatura di Okoye, anche se la richiesta di partenza dell’Udinese è di 12 milioni di euro. Un’altra opzione sul tavolo dei nerazzurri è Martinez del Genoa. Da non considerare definitivamente tramontata la possibilità che si possa ancora trovare una soluzione con la Sampdoria per Audero, anche se al momento non ci sono segnali in tal senso. Per il difensore resta l’apprezzamento per Bijol dell’Udinese ma l’Inter sta sondando anche il mercato internazionale. Sul fronte delle altre situazioni la società nerazzurra spera ancora di trovare un accordo per tenere Dumfries, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025. In uscita ci sono Radu e Correa. Per Alexis Sanchez è invece viva la pista Como".