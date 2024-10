Nel suo editoriale per Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini ha confermato l'interesse dell'Inter per il talento del Parma Adrien Bernabé: "Uno degli osservati speciali è sicuramente Bernabé del Parma, che piace per tanti motivi. Ovviamente per le sue grandi qualità tecniche ma anche per la sua capacità di giocare in più posizioni. Lo spagnolo nasce come trequartista ma è molto bravo anche a fare il regista e la mezzala. E proprio per tutto questo sarebbe un investimento perfetto. In più andrebbe anche nella direzione che l’Inter sta prendendo, ovvero il ringiovanimento della rosa".