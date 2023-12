Dagli studi di Sportitalia, Alberto Cavasin ha parlato in termini lusinghieri di Simone Inzaghi e della sua 'resilienza' alle critiche: "Già in Primavera fu attaccato e fu vicino all'essere mandato a casa. Io penso che lui sia un predestinato: ha vinto diverse coppe con la Lazio contro la Juventus. Da quando è arrivato in prima squadra ha sempre fatto bene e portato dei risultati importanti. Un allenatore poi può anche sbagliare, anche sulle sostituzioni ad esempio.

Se si fa male Lautaro Martinez o Marcus Thuram quest'anno però l'Inter comincerà ad avere problemi: in attacco non ha cambi. Anche ieri sera ha vinto perché i due davanti determinano e sono la vera marcia in più che hanno".