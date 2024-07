Piena sessione di calciomercato e nuova stagione all'orizzonte... A parlarne è l'ex calciatore Franco Causio che alla Gazzetta dello Sport dice: "Acquisti che mi incuriosiscono? Taremi: è uno che ha fatto sempre gol, bisogna dire che l’Inter non sbaglia un colpo da molti anni. Poi, Zielinski: ovviamente lo conosciamo da tempo, io dai giorni a Udine. In tutto questo, l’Inter resta sempre la favorita per lo scudetto ma di certo mi piacerebbe che rispetto alle ultime due annate in cui fra Napoli prima e nerazzurri poi non c’è stata gara, beh, che venga fuori un campionato ben più avvincente. Chi può… infiammarlo? Conte e mi auguro Motta".

Alla fine il colpo potrebbe essere Antonio Conte.

"Conte sta arrivando. Ripeto, come un avviso: Conte sta arrivando. E non ha le coppe. Se parte bene, e certamente raddrizzerà la situazione dopo l’annata dello scorso anno, diverrà l’antagonista principale dell’Inter. Lukaku? Se è il Romelu dell’Inter va bene, quello della Roma no. Poi Buongiorno è un ottimo acquisto, uno dei centrali migliori che oggi ha l’Italia, e il centrocampo è comunque sempre ottimo. Conte o lo segui o lo segui… Farà benissimo. Con la Juve il primo anno non aveva le coppe. E vinse lo scudetto".

La Nazionale e la figuraccia a Euro24?

"Sono sincero: fossi stato in Spalletti sarei andato davanti a Gravina prima e i giornalisti poi a rassegnare le dimissioni. Chi vedrei bene? Quello che ho citato prima, Max Allegri. Sa perché la nostra Nazionale non vince? Quella che vinceva aveva dei blocchi forti: Juve, Inter o Milan. Luciano, che è un grande allenatore, sia chiaro, ha pescato di fiore in fiore, di qua e di là, non trasferendo un blocco da un club. Creando dispersione".