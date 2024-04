“L’Inter ha un modo di giocare molto divertente, pochissime volte si vede questo tipo di gioco in Italia. Avere questo tipo di calcio è anche una sceltà della società. Bisogna essere molto bravi nel sostituire i giocatori più importanti che vengono ceduti. Bello poi vedere come si sono inseriti i nuovi giocatori e come siano diventati determinanti per vincere questo titolo”. Questa è l'opinione di Benoit Cauet ai microfoni di Giornale Radio nel corso di 'Giornale Radio Football Club'.

Cauet parla anche di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna tornato in orbita mercato nerazzurra: “Secondo me deve ancora crescere, non basta una stagione per dimostrare di avere qualità. Deve fare di più, anche se ha fatto vedere di essere molto bravo. l’Inter ha già lavorato bene sui centrocampisti e questa è la sua forza: non bisogna scompaginare questo gruppo che si trova bene insieme, vanno solo inserite le pedine giuste non per aumentare ma per mantenere quello che c'è già. Davide Frattesi è un titolare e se gioca può partite può fare ancora meglio di quest'anno garantendo tanti gol".