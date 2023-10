Intervistato da TorinoGranata.it, l'ex calciatore sia di Inter sia di Torino, tra le altre, Benoit Cauet, ha parlato dello scontro diretto di sabato tra nerazzurri e granata: “Sarà una partita complicata e difficile perché se anche il Torino non è partito bene in campionato è una squadra che comunque ha le basi per disputare un ottimo campionato e i giocatori ci sono. Secondo me è solo una questione di aggiustare la squadra e Juric da questo punto di vista è un esperto nel rimodellare e dare un contributo importante alle formazioni che ha a disposizione. L’Inter quest’anno ha l’ambizione di vincere lo scudetto per questo sicuramente sarà una partita complicata e difficile per entrambe le squadre”.

Juric e Simone Inzaghi che soluzioni possono trovare e su cosa devono puntare per provare a vincere la partita?

“Di certo stanno studiano nei minimi particolari e al massimo tutti i dettagli tenendo conto di ciò che la loro squadra e l’avversario fa meglio e peggio e di certo avranno delle letture ben precise per provare a vincere la partita. Sappiamo che per Juric l’individualità dei suoi giocatori è determinante, se stanno bene dal punto di vista fisico, per mettere l’avversario in difficoltà. Per l’Inter è diverso perché è una squadra che ha un gioco corale con automatismi e manovre ben determinate e questo è un punto di forza. Ciò che manca in questo momento a una o all’altra squadra va sopperito con la forma fisica dei giocatori e la concentrazione che può essere mancata come accaduto all’Inter con il Bologna nella fase difensiva poiché dopo essere andati in vantaggio di due gol non è possibile farsi rimontare quando si ha in pugno la partita. E anche il Torino con la Juventus non ha approcciato al meglio la partita e ha subito due gol su calci piazzati e sicuramente Juric da questo punto di vista avrà lavorato durante la sosta del campionato per evitare che si ripeta”.

Chi ha più da perdere in questa partita fra il Torino che è 14° e l’Inter che è 2ª a due punti dal Milan?

“L’Inter. La partita è importante con un avversario complicato e difficile, ma sei nerazzurri vogliono essere primi in classifica devono vincere con il Torino, ma come ho detto non è facile perché anche la Juve ha vinto solo grazie a due calci piazzati. Il Torino è una squadra tosta e difficile da affrontare e può mettere in difficoltà l’avversario in ogni momento e ha giocatori che possono fare la differenza. E poi dopo la sosta per le Nazionali le partite sono sempre complicate perché tanti giocatori sono stati via e magari non hanno ancora avuto il tempo di recuperare riposandosi a causa dei lunghi viaggi, Lautaro e Sanabria, ad esempio, arriveranno giovedì e venerdì ci sarà la rifinitura per cui non faranno la preparazione e quindi non è semplice preparare la partita. Ed è chiaro che è l’Inter che ha più da perdere”.