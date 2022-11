Intervenuto dalle frequenze di 1 Station Radio, l'ex nerazzurro Benoit Cauet ha parlato del Mondiale dicendo la sua sull'ipotetico percorso che avrebbe potuto percorrere l'Italia: "Avrebbe raggiunto grandi traguardi. Non raggiungere per una volta il campionato mondiale può capitare, ma storicamente per una nazione come l'Italia non partecipare al Mondiale è davvero qualcosa di strano. Andrebbe rivisto qualcosina, ma è un discorso ormai in piedi da anni, soprattutto per quanto concerne le squadre Primavera e il numero eccessivo di stranieri. L'Italia ha perso la propria identità, che è emersa soltanto quando ha vinto l'Europeo.