Il successo dell'Inter contro l'Atalanta fa gioire anche Benoit Cauet, raggiunto da Radio 24 per 'Tutti Convocati'. Cauet che poi parla così della sosta di 52 giorni che attende la Serie A per i Mondiali: "Sicuramente l'Inter ha avuto un periodo in cui non girava, ora si è ripresa alla grande. Bene o un male per i nerazzurri la sosta? E' talmente una prima volta per tutti, non è mai successo un mondiale in mezzo alla stagione, è un'incognita per tutte le squadre"