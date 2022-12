Ospite sulle frequenze di Radio Nerazzurra, Benoit Cauet ha manifestato il suo pessimismo circa le possibilità dell'Inter di vincere lo scudetto della seconda stella, complice un avvio di stagione non all'altezza: "Chi ha vinto lo scudetto perdendo cinque partite nelle prime 15 giornate? Non ho le statistiche sotto mano, ma non credo siano molte squadre. L'Inter dovrebbe vincere tutte le gare che restano", ha spiegato l'ex centrocampista francese.