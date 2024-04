"Nella mia Inter erano tutti grandi campioni, con l’obiettivo di vincere". Lo ricorda Benoit Cauet, ex nerazzurro raggiunto da Sky Sport nel giorno del derby che potrebbe anche consegnare lo scudetto all’Inter: "Abbiamo portato un trofeo importante (la Coppa UEFA del 1998, ndr), il gruppo era particolare per il legame che aveva. Abbiamo ancora la nostra chat del gruppo del 1997/98, gli anni passano ma non i ricordi".

Trovi similitudini nel gruppo di questa Inter?

"Sì, la società ha lavorato bene e questo gruppo è stato creato da giocatori che vogliono giocare insieme. Giocano molto bene, Inzaghi è stato bravo a mettere tutti i pezzi assieme e questo è il frutto di quanto fatto in campo".

Che ricordi hai del tuo primo derby?

"Il derby è sempre particolare, soprattutto a Milano. Nel mio primo derby ero emozionato, c’erano tante persone ad accoglierci. Anche Marsiglia-PSG era molto calda, ma questa partita è particolare: tutti i tifosi erano dietro di noi tutta la settimana e San Siro è uno stadio favoloso. Puoi solo goderti un momento e così e spero che stasera i tifosi interisti possano godere. Credo che l'Inter giocherà per fare gol".

Com'era giocare con Zanetti?

"Javier correva come un trattore, con grande forza e determinazione. Non aveva una grande parlantina, non si faceva sentire con le parole ma con i fatti".

Dove vedrai la partita?

"Con amici al caldo, allo stadio sarà bellissimo ma io la vedrò un po' più da lontano".