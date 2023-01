Intervistato da FootballNews24 , Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, si è espresso sul calcio di oggi e sul suo gradimento: "Senz’altro guardo il calcio di oggi, ci sono aspetti interessanti e altri un po meno, ma credo ci sia stato un cambiamento abbastanza drastico. È cambiata la filosofia di tante squadre e tanti paesi; ci sono però delle caratteristiche che non si possono cambiare".

Il discorso si sposta poi sul calcio del nostro Paese e sui passi indietro fatti negli ultimi anni: “Il calcio italiano era fatto in un certo modo, adesso invece, con la nuova generazione di allenatori, tutti vogliono assomigliare a Pep Guardiola. Il calcio italiano ha sempre giocato in un certo modo, ma ora l’evoluzione ha fatto sì che non sia più fra i primi“.