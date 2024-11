Intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex Inter Benoit Cauet è stato sollecitato a rispondere sul match di San Siro di domenica prossima tra i campioni d'Italia e la squadra di Antonio Conte. "Conte ha messo avanti il suo modo di pensare e la sua mentalità, però può capitare che le cose non girino. Ma per lui l'importante è che non manchi mai il sacrificio. Le ultime due gare dell'Inter son state sofferte, sia con la Juve che col Venezia. I lagunari sono tosti, combattono fino al 90'. Il Napoli vorrà sicuramente fare un colpaccio a San Siro".