Durante l'Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto’o con le stelle del calcio italiano e non solo, Alessandro Cattelan, noto tifoso nerazzurro, ha parlato di Dybala e dell'accoglienza che lo stadio gli ha riservato al suo arrivo e al suo ingresso in campo.

L'argentino, che sabato ha disputato l'ultima partita con la Juventus, è nel mirino dell'Inter. "Dybala? Gli direi di vedere quanto lo hanno applaudito e di come è stato accolto, ma si vede come Totti e Dybala si cercano in campo", le parole del conduttore televisivo.