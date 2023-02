Il mondo è sconvolto dalla notizia del tremendo terremoto che ha colpito Turchia e Siria, causando almeno 1.500 morti secondo gli ultimi aggiornamenti. L'Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, ha espresso il suo cordoglio per le vittime di questo cataclisma.

Our thoughts go out to all of the victims of the earthquake that hit Turkey and Syria this morning.