Antonio Cassano fa aleggiare nubi pesanti sul futuro dell'Inter dopo la clamorosa sconfitta in Supercoppa contro il Milan. Questa la sua analisi dal salotto di 'Viva el Futbol': "L'Inter è talmente forte che vince qualsiasi partita a qualsiasi ritmo. Con l'Atalanta, che è una delle squadre che poteva crearle maggiore difficoltà, ha vinto 4-0 ad agosto e poi 2-0 qualche giorno fa. Ma quando trova squadre rognose, ha difficoltà nel suo allenatore a cambiare le situazioni. Simone Inzaghi cambia ruolo su ruolo, e a un certo punto succede che Hakan Calhanoglu si fa male ed entra Kristjan Asllani che va in difficoltà. Anche Piotr Zielinski è entrato malissimo. Non sempre sul 2-0 o sul 2-2 i giocatori ti danno tanto. In questo periodo l'Inter è sempre riuscita a venirne a capo, il problema è che l'Inter ha un ritmo decisamente lento. Poi è forte e con le individualità riesce sempre a risolverla, ma se tu hai una squadra di fenomeni come Barcellona o Liverpool decidono loro le situazioni. Il Milan ha dimostrato di avere più cuore anche riposando 24 ore in meno, l'Inter ha preso una bastonata sui denti. Io spero di no, ma è complicato ora rialzarsi dopo questa batosta da 3 gol in mezz'ora: qualche incertezza può venire fuori".

Sulla situazione di Davide Frattesi aggiunge secco: "Io andrei alla Roma. Se dovesse giocare al posto di qualcuno all'Inter deve farlo al posto di Nicolò Barella, loro due insieme non possono giocare perché nell'idea di Inzaghi è la riserva di Barella. Io andrei alla Roma, ma visto che lo cercano anche altre squadre fossi in lui ringrazierei e andrei via. Poi l'allenatore vuole che rimane e non lo vede titolare, è facile vincere così. Al Napoli e all'Inter Frattesi non gioca, quindi andrei alla Roma dove giocherebbe con Manu Kone e Leandro Paredes. Comunque deve andare via dall'Inter, perché Inzaghi determinati giocatori non li vede proprio: prendete Davy Klaassen, non giocava l'anno scorso e ora è secondo capocannoniere con l'Ajax". Per poi bollare in conclusione la Supercoppa come una "competizione di merda".