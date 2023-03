Antonio Cassano , nel corso della 'Bobo TV', analizza così l'ultimo week-end del campionato: "Il Napoli è l'orgoglio d'Italia, è l'Italia da cui mi sento rappresentato e che rende orgogliosi 60 milioni di italiani. Roma-Lazio e Inter-Juventus sono state invece la vergogna del calcio italiano, penso a quello che è successo a Milano con risse e insulti. Certe cose mi fanno diventare il cuore piccolo e mi fanno vergognare. Ormai vediamo gente che gioca solo per far ammonire gli altri e noi diciamo che il calcio italiano è in ripresa? Facciamo schifo".

Sull'Inter: "Quest'anno sta facendo un disastro, la Juve ha strameritato di vincere anche se non gioca bene. Quest'Inter qua ha perso il 33% di partite e sta peggiorando. Calhanoglu è l'unico che sta facendo bene in questa Inter. Dumfries è in grandissima confusione, Barella continua a sbracciare, se hai Dzeko che stai meglio di Lukaku perché metti il secondo? Lautaro ha fatto una brutta partita ma è l'unico che dà l'anima".

Sul gol della Juve, però, Cassano è critico: "Ci sono stati tre falli di mano, c'è stata malafede perché le immagini le hanno viste tutti. Si devono vergognare tutti, anche Rocchi e Mazzoleni perché l'arbitro può sbagliare, ma il VAR certe cose deve vederle. Se Mazzoleni fosse stato in buonafede si sarebbe preso la responsabilità, invece l'ha fatto stare quattro minuti fermo per poi dire che il gol è buono. Io non ho mai creduto che la Juve ruba o non ruba, ma è il secondo gol con un tocco di mano in due partite, due volte che il VAR non chiama. Siccome sono uno che viene dalla strada, se non richiami penso che sei in malafede. Rocchi deve dare le dimissioni e Mazzoleni non deve più fare il VAR. Quando parlo di calcio italiano osceno parlo anche di queste cose qua, facciamo ridere i polli. Quello che è successo ieri è scandaloso, Mazzoleni era in malafede e quindi deve andare fuori dai coglioni".