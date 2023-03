Giudizio secco che suona come una sentenza di Antonio Cassano su Andrea Pinamonti, dopo qualche commento sulla convocazione in Nazionale di Mateo Retegui: "In ventidue presenze Pinamonti ha segnato quattro gol e spesso fa la riserva di Defrel. In B faceva panchina, al Sassuolo non brilla. Ma chi è Pinamonti per criticare Mancini? Nessuno - rincara la dose alla Bobo Tv -. Ben venga Retegui se segna due gol in due partite. Noi abbiamo vinto un Mondiale con il grande Mauro German Camoranesi e Thiago Motta era un signor giocatore".