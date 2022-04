Antonio Cassano , durante la puntata della Bobo Tv su Twitch , ha parlato della gara persa dai nerazzurri mercoledì sera al Dall'Ara: “L’Inter è partita molto bene nei primi 25’, poi ha abbassato il livello pensando fosse un compito fin troppo facile. E dopo il pari del Bologna la squadra ha finito di giocare. Non mi è piaciuta complessivamente la squadra, che ha compiuto un harakiri clamoroso".

L'analisi prosegue, concentrandosi anche sul gol che ha deciso la partita: "Radu ha sbagliato, gli stanno mettendo la pistola alla tempia. Tutti sbagliano. Ma gli altri hanno fatto una prestazione bruttissima, al di sotto delle loro qualità".

In quale direzione vanno adesso gli equilibri? "Con il pari l’Inter era ancora favorita: in questo modo il Milan ha un jolly da giocarsi. Quel poco che ha creato nel secondo tempo è arrivato con qualche giocata e un po’ di nervi. Allo stato attuale, il pronostico è 80% Milan e 20% Inter. E se quest’anno l’Inter non vince il titolo, è stato un fallimento. Il Milan sulla carta è la quarta squadra di Serie A”, ha concluso Cassano.