Antonio Cassano, durante la puntata della Bobo Tv in onda stasera su Twitch, ha parlato delle modalità d'impostazione del calcio italiano e del perché, secondo lui, il movimento stenta a progredire: "Capello è il mio papà calcistico, gli voglio tanto bene e ho un rispetto enorme. Voglio però solamente dirgli che, purtroppo per lui e per fortuna nostra, il suo calcio, quello di Allegri, di Simeone, è andato in archivio".