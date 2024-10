Intervenendo sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal', Antonio Cassano ha parlato così dello stato di forma dell'Inter, reduce dalla vittoria sulla Roma e attesa in campionato dall'incrocio delicato contro la Juventus: "All'Olimpico, l'Inter ha meritato facendo il minimo indispensabile, quindi lasciamo perdere chi dice che gioca come il Barcellona di Guardiola... - le parole di FantAntonio -. L'Inter è la più forte in Italia, ma con la Juve è una partitaccia. Deve stare attenta perché non gioca bene, subisce tanto rispetto all'anno scorso. Il giocatore centrale è Calhanoglu, senza di lui la squadra non gioca bene. Domenica, se non dovesse farcela a recuperare, metterei Asllani. L'Inter resta la favorita per lo scudetto, ma vedremo col passare dei mesi".