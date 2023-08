Antonio Cassano, dal salotto della BoboTV, ha commentato l'inizio di stagione dell'Inter. "Stratosferica. Ha dominato il Cagliari in largo e in lungo. A oggi è la squadra che mi ha impressionato di più in queste prime due partite - dice l'ex attaccante -. Potevano fare 4-5 gol, han preso due pali, già meglio Thuram. Come forza e come uomini, l'Inter è una corazzata. Dopo aver buttato al cesso per due anni il campionato, quest'anno non può sbagliare. A Cagliari ho visto un'Inter padrona, altre hanno sofferto con Verona e Bologna. Mi è piaciuta tantissimo".

"Inzaghi? Nel primo anno aveva gettato alle ortiche il campionato, mentre l'anno scorso è arrivata a distanza siderale dal Napoli. Non riconquisti la fiducia con gli ultimi due mesi. Io non avrei ricominciato con Inzaghi, che quest'anno non ha scuse: deve vincere il campionato senza scusanti. Io vedo Inzaghi sempre uguale a se stesso, è rimasto quello della Lazio. A cambiare sono i giocatori a disposizione. Se è migliorato? Secondo me no, vedendo questi due anni".