Intervenuto sul suo profilo Instagram, l'ex attaccante dell'Inter Antonio Cassano ha commentato quanto fatto sabato scorso dalla squadra di Simone Inzaghi contro la Sampdoria: "Per 10-15 minuti c’è stato equilibrio in campo, poi dopo il primo gol è finita la partita. È stata abbastanza semplice, la Sampdoria ha fatto un po’ di fatica a tirare in porta però nell’Inter vedo tanti giocatori in ripresa su tutti Barella. La difesa offre meno agli avversari. In questo momento secondo me l’Inter aspetta la partita delle partite con la Juventus per capire il da farsi del campionato. Il Napoli sta andando a gonfie vele e i nerazzurri devono continuare su questa scia, se dovessero perdere punti, rientrare in corsa per lo scudetto la vedrei dura".