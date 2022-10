"Non mi aspettavo la partita dell'Inter". Lo ammette Antonio Cassano, che ha detto la sua attraverso il proprio canale Instagram. "Una grandissima partita quella dei nerazzurri. Non pensavo andasse lì a Barcellona a giocarsela con coraggio, idee... Al Camp Nou è difficilissimo e meritavano di vincere - spiega l'ex attaccante della Nazionale -. Il Barça ha tenuto tanto la palla, ma l'Inter gli ha fatto una testa così. E alla fine Asllani avrebbe potuto fare il4-3: si è trovato lì e ha tirato, amen, non devono criticarlo. Grande partita degli attaccanti e anche dei centrocampisti. Molto solida pure la difesa nonostante i tre gol subiti".