Antonio Cassano, nel corso dell'appuntamento di ieri con la BoboTV, ha mandato un consiglio all'Inter in chiave calciomercato: "Stavo vedendo l'Ecuador, come ho detto a Lele Adani fossi nei nerazzurri lascerei partire Alessandro Bastoni per prendere Piero Hincapie. Un 2002 mancino, davvero fortissimo. Ho già detto ai miei amici di andarlo a prendere e mi hanno risposto che il Bayer Leverkusen è una bottega carissima. Però è davvero forte, mi ha impressionato: è cattivo, ha qualità e personalità".