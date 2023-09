Intervenuto nell'edizione odierna della Bobo TV, l'ex attaccante Antonio Cassano analizza così il momento vissuto dall'Inter: "L'Inter contro la Real Sociedad ha preso una rumba, i baschi hanno giocato a calcio, se finiva 3-0 non aveva nulla da ridire - ha esordito -. La prestazione è stata molto deludente, non dobbiamo pensare che siamo arrivati in finale in Champions e allora tutto ci è dovuto. Vai a San Sebastian contro una squadra che gioca bene con un grande allenatore, ma alla fine hai portato a casa punti lo stesso. A Empoli poteva finire 7-0, 8-0, lo scorso anno però certe gare andavano diversamente".

E ancora: "Quest'anno il dato di fatto è che su Inzaghi avevo sbagliato, l'Inter è ripartita anche meglio di come ha finito l'anno scorso. Ha messo nel puzzle un portiere forte, quando mancava Acerbi c'era De Vrij, Inzaghi dà ancora fiducia a Darmian. Bisogna dare ragione a voi, bisogna dare merito a Inzaghi e merito alla società di averlo rinnovato. L'Inter se arriva seconda è un fallimento, deve vincere lo Scudetto. C'è stata la sfiga di Arnautovic ma non credo che avrà molti problemi. Quando due anni fa Inzaghi fece bene io dissi 'attenti che è un residuo di Conte', invece quest'anno sta dando continuità agli ultimi due mesi dell'anno scorso. Se continua a fare quello che deve fare l'Inter avrà fatto bene".