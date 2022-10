Sanzione da 500 euro e provvedimento di "accompagnamento coattivo" nella prossima udienza per l'ex Inter, Ivan Perisic, reo di assenteismo in aula all'udienza del processo in cui è imputato per diffamazione Fabrizio Corona e legato all'ex compagno di squadra Marcelo Brozovic e la moglie dell'ex compagno anche di reparto Mauro Icardi, Wanda Nara. L'assenza dell'esterno degli Spurs è lapalissiana e ben comprensibile, visto che questa sera a Wembley si giocherà il match di Champions League tra Tottenham ed Eintracht Francoforte. Non solo Perisic però, a mancare anche l'ex attaccante nerazzurro Icardi, parte offesa nel procedimento. Per l'argentino, che non avrebbe comunicato il nuovo indirizzo, la giudice Elisabetta Canevini ha disposto che un'eventuale assenza all'udienza del 25 gennaio sarà considerata "rimessione di querela".