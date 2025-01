Prenderà il via il prossimo 4 marzo, nell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore, a Milano, il processo abbreviato ai vertici delle Curve di Inter e Milan, ossia Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord nerazzurra e Luca Lucci per la Sud rossonera, e ai loro sodali, tutti arrestati il 30 settembre scorso nella maxi indagine di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Il tutto si svolgerà davanti alla gup Rossana Mongiardo. Il processo abbreviato riguarderà 16 imputati, mentre solo tre dei 19 arrestati, dopo la richiesta di giudizio immediato accolta dal gip Domenico Santoro, hanno scelto il rito ordinario. Lo riporta l'agenzia ANSA.