L'arbitro triestino Piero Giacomelli ha presentato ricorso contro la sospensione comminata dalla Commissione Disciplina Appello dell’AIA sul caso rimborsi. Lo ha reso noto il Collegio di Garanzia del CONI nella giornata di oggi con una nota ufficiale. La decisione di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale (n. 58 del 1° marzo 2022), aveva riconosciuto Giacomelli 'responsabile della violazione dell’art. 40, comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A., aggravata dalla recidiva specifica di cui all’art. 7, comma 4, lettera c), delle Norme di Disciplina, con irrogazione allo stesso della sospensione per quattordici mesi a far data dall’8 febbraio 2022', poi ridotta a tredici mesi.