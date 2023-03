"Indaga anche la Procura di Bologna sull'operazione che vide nel 2018 il trasferimento di Orsolini dalla Juventus al Bologna . Un accordo di mercato che è finito nell'occhio del ciclone in merito alle plusvalenze fittizie che avrebbe generato il club bianconero e sulle quali si sta investigando". Lo spiega il Corriere dello Sport in relazione alle ultime novità riguardanti le vicende giudiziarie che vedono protagonista il club bianconero.

"La Procura ha avviato una inchiesta per verificare che ci siano profili penali. Bologna e Juve realizzarono una scrittura privata, mai depositata in Lega, in cui si accordarono sul diritto di recompra da parte del sodalizio bianconero a determinate cifre". Secondo l'accusa, quest'operazione garantì alla Juve di aggiustare i bilanci con l'aiuto di società "amiche".