L'ex campione tedesco ed ex ct degli Stati Uniti Jurgen Klinsmann, all'Inter dall''89 al '92, è stato interpellato sui problemi extracampo della Juventus a 'Il Circolo dei Mondiali' sui Rai 2: "Che idea mi sono fatto della vicenda della Juventus? La seguo veramente solo da lontano, ovviamente è una cosa che preoccupa perché non sappiamo bene tutti i dettagli che stanno succedendo lì. Società come la Juventus, o come l'Inter e il Milan, sono seguite dappertutto nel mondo e la gente si chiede: ma cosa sta succedendo adesso in Italia? Le risposte me le devi dare tu".