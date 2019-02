Il caso Icardi visto attraverso gli occhi di Alessandro Altobelli. Pochi minuti fa, dal proprio profilo Instagram, l'ex attaccante dell'Inter ha voluto spiegare il suo punto di vista sulla vicenda che sta tenendo banco ormai da settimane in casa nerazzurra: "Mi ero espresso sul caso Wanda, Icardi, Inter, ma dopo la trasmissione in TV ho pensato che il caso fosse quasi chiuso - ha scritto Spillo -. Ieri, appena ho letto che il manager di Mauro ha detto che Icardi sarebbe tornato in campo solo con la fascia di capitano, allora ho pensato che Wanda avesse un’altra squadra e a quel punto non ci sarebbe stato più nessun spazio per riappacificarsi come era sembrato in tv. Ma la telenovela non è finita perché la Wanda risponde su Twitter dicendo che sono tutte cazzate. Sì, avete capito bene, quell’articolo è falso secondo Wanda. Allora io mi chiedo se in un momento così delicato fosse opportuno sparare su loro due. Perché metterli in difficoltà ancora di più? Io spero che l’ex capitano faccia una richiesta sensata e che la società faccia una proposta come aveva promesso. Soprattutto non è il momento di chiedere la fascia".

