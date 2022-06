Con la convocazione nella nazionale maggiore di Willy Gnonto è tornata alla ribalta la vicenda del giocatore classe 2003, partito due anni fa per andare a Zurigo senza che l'Inter potesse opporre resistenza. "E' una denuncia che faccio in modo concreto - ha dichiarato Beppe Marotta a Radio Anch'io Lo Sport -. In Italia dal punto di vista legislativo è mancato lo strumento che viene definito apprendistato. Adesso siamo arrivati a questa conquista che permette che i giocatori allevati fino a 16 anni non hanno la facoltà di andare all'estero senza dare alcuna retribuzione e in maniera incontrollata".