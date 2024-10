Dopo la sentenza da parte della Corte di Giustizia sul "caso Diarra", la Fifa ha pubblicato oggi una nota in cui promette che aprirà un dialogo riguardo all'articolo 17 del Regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori (RSTP), coinvolgendo le parti interessate. L'articolo 17 è quello sulle conseguenze della risoluzione di un contratto senza giusta causa.

"La FIFA non vede l'ora di sviluppare ulteriormente il proprio quadro normativo, ovviamente tenendo conto delle opinioni e dei contributi di tutte le parti interessate e interessate - ha affermato Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della FIFA - La FIFA vede la sentenza Diarra come un'opportunità per continuare a modernizzare il proprio quadro normativo, che è stato uno degli obiettivi dichiarati dal presidente della FIFA dal 2016. Avvierà ora un dialogo globale con le principali parti interessate. Insieme a loro, la FIFA determinerà quali conclusioni trarre dalla sentenza Diarra e quali modifiche sono più appropriate e idonee da apportare all’articolo 17 dell’RSTP".