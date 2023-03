“Un’altra Superlega? Come ho sempre detto, dobbiamo capire seriamente e analizzare profondamente le ragioni per cui è nato il progetto. Poi si può discutere su tempistiche e come è stato presentato che non è stato positivo. Dobbiamo capire le ragioni. Sarò curioso di vedere la decisione della Corte UE, c’è un tema della separazione dei poteri che è un principio che riguarda anche le istituzioni. C’è conflitto di interessi UEFA? Non ho una risposta”. Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, oggi ospite al 'Business of Football Summit', organizzato dal Financial Times.

Nel corso del suo intervento, Casini ha toccato diversi tempi, tra cui quello relativo alla costruzione di nuovi stadi: "Dobbiamo ricordare che in Italia il calcio è lo specchio del Paese. L’Italia ha un problema infrastrutturale come Paese e c’è anche nel calcio. Quello che abbiamo imparato è che il problema non è legislativo, non è economico ma il problema è burocratico, servono permessi a tutti i livelli. Per questo progetti come la candidatura a Euro 2032 può aiutare. Come risolvere problema? Abbiamo preparato specifici progetti per ciascuno stadio anche a burocratico e li porteremo al Governo. Speriamo che almeno possa accelerare i processi. Nuovo Governo coopera? Siamo stati fortunati che il ministro dello sport Abodi fosse precedentemente il presidente della banca infrastrutturale. Questo è positivo per tutto lo sport".