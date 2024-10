"Se non serve un piano Marshall per gli stadi italiani, non so davvero per cosa debba servire". Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha ribadito la sua posizione rispetto allo stato di salute inaccettabile delle infrastrutture sportive del belpaese, intervenendo nell’aula magna universitaria di Santa Lucia, a Bologna, all’evento nazionale 'Stati generali del calcio: il Libro bianco'.

"Non mi riferisco solo del calcio, c’è una situazione in Italia disarmante sulle condizioni degli impianti sportivi - le parole di Casini riportate da Calcio e Finanza -. Solo quattro istituti scolastici su 10 hanno un impianto sportivo in Italia. Al sud, solo due su 10. L’Italia mostra una difficoltà cronica a realizzare le infrastrutture, non solo per un tema di risorse ma anche di burocrazia e di lentezza, di difficoltà delle procedure. C’è un gap con gli altri Paesi europei su questo".