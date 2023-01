Non è tardata ad arrivare la risposta di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, alle parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che si è detto rattristato dal vedere giocare la finale di Supercoppa in Arabia Saudita: "Rattrista non aver visto l’Italia ai mondiali in Qatar. E siamo tutti dispiaciuti che la Federazione oggi non sia qui a Riyadh con noi, il giorno in cui viene assegnato il primo trofeo calcistico della stagione. Faccio fatica a capire: qual è la novità? Su 35 edizioni, inclusa questa, per 12 volte la finale di Supercoppa si è giocata all’estero. Si è iniziato nel 1993 negli USA; negli anni si è andati in Libia, Cina, ancora USA, Qatar e dal 2018 in Arabia Saudita”, le parole di Casini all’ANSA.