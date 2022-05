Non si avverte la necessità assoluta di una riforma della Coppa Italia. A due giorni dalla finale tra Inter e Juventus, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, si esprime ai microfoni di GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone' a proposito del possibile cambio del format della competizione: "In questo momento non è una priorità ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega B ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club le partite in casa contro le squadre di A. Ma al momento non è previsto un cambio nell'immediato, anche se nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. Il modello FA Cup? È lontano per un fatto culturale, rende difficile importarlo".