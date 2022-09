Lorenzo Casini, presente al 'Festival dello Sport' di Trento, ha provato a tracciare le soluzioni del cambiamento in seno al sistema calcio: "I dati presentati si sviluppano già negli anni Novanta, il declino delle vittorie europee è qualcosa di graduale. La crisi affonda le sue radici molto più in fondo. La situazione è meno drammatica di quanto si creda, ma servono soluzioni significative. La governance? Noi siamo un'associazione, e trovarsi assieme a prendere decisioni non è semplici. Si va dalla gestione commerciale alle questioni sulla gestione del campionato. La Serie A ha presentato una soluzione, la riorganizzazione per creare una Media Company cui affidare i compiti di commercializzazione, tenendo nella parte associativa solo le questioni di governance sportiva, alleggerendo l'assemblea con un veicolo più snello".