Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a margine dello Sport Industry Talk del Corriere della Sera per parlare della situazione del calcio italiano. Partendo dalle infrastrutture. "Il problema degli stadi è quello principale del calcio italiano, ma l'impiantistica in generale lo è nello sport italiano - sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Serve che il governo si impegni di più per aiutare le amministrazioni locali a risolvere i nodi burocratici che paralizzano la situazione", dice Casini.

Uno dei temi di cui si parla nelle ultime settimane è anche la cancellazione o meno del Decreto Crescita. "E' stato modificato un anno fa alzando la soglia a un milione di euro, un reddito superiore alla media della Serie A. Che ora si decida di cancellarli è irragionevole, prendiamoci del tempo per valutare. Un intervento fatto con contratti in essere crea costi in più, chi li paga?".