"No, non se n'è parlato". Interpellato sulla Superlega, Lorenzo Casini risponde così ai giornalisti presenti in conferenza stampa dopo l'assemblea di Lega: "Ovviamente le società interessate avevano avvisato la Lega, eravamo stati avvisati e mi sembra un passaggio programmatico - aggiunge poi il presidente della Lega Serie A -. Si comprendono le ragioni alla base della Superlega, ora si sta ragionando in modo diverso, ed è ovvio che la Lega segue con interesse e preoccupazione l'evolversi della vicenda".

Per il tema Superlega sarebbe accettabile che Inter, Milan e Juve giocassero entrambe le competizioni?

"Secondo me va chiesto alla UEFA, prima che a noi".